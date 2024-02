Maison des jeunes Beauce-Sartigan: les travaux de rénovation ont commencé

Les travaux pour la rénovation de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS) située sur la 3e avenue à Saint-Georges ont commencé cette semaine.

Ce projet représente un investissement d'environ 450 000 $ à 500 000 $, afin de rénover et moderniser la grande salle, la cuisine, les couloirs et divers accès. Dans l'idéal, la directrice de l'établissement, Julie Barrette, souhaiterait également avoir un bureau spécifique au travail de rue.

« On est vraiment contentes, on travaille fort pour que ça soit beau et bien meublé, au goût du jour, pour améliorer les services et que ça soit attractif pour nos jeunes », a-t-elle mentionné à EnBeauce.com. Arrivée dans l'organisation il y a plus de 25 ans, Julie assiste à ses premières rénovations puisque l'endroit venait d'être refait à son entrée en poste.

Les travaux, réalisés par Les Constructions GBM et Architectes Moreau, devraient durer entre cinq et six mois.

En attendant que tout soit complété, la MDJ accueille les jeunes au 1 500 boulevard Dionne à Saint-Georges. Cependant, le point de service de Saint-Martin n'est pas touché par ces mouvements, ni le travail de rue et les services de proximité.