Grève de deux jours : le syndicat regrette le « manque de sérieux » de la Ville

Les négociations entre les salariés du service des loisirs et de la culture et la Ville de Saint-Georges semblent être dans l'impasse. Le syndicat a annoncé deux nouveaux jours de grève qui se tiendront ce vendredi 16 et samedi 17 février.

Le syndicat du Conseil Central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN regrette le « manque de sérieux » de la Ville dans les négociations.

Les membres en grèves du service des loisirs et de la culture étaient d'ailleurs venus au conseil de ville ce lundi 12 février, afin de s'adresser au maire quant à la difficulté de trouver un accord. Le maire, Claude Morin n'avait pas souhaité faire de commentaire sur les négociations en cours en assurant que tous les mandats avaient été envoyés pour un règlement.

« On a encore eu des discussions hier, mais je ne peux pas vous dire que ça ait été productif. Durant cette réunion, on nous a dit qu'il n'y avait pas de mandat, alors que le maire a dit qu'il avait donné tous les mandats nécessaires pour un règlement. On pensait sincèrement arriver à un règlement hier, surtout après les propos du maire en conseil de ville. Mais là, c'est un peu insultant », a expliqué Barbara Poirier, présidente du Conseil Central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

De plus, l'absence du directeur général de la Ville, Claude Poulin, actuellement en vacances, est une chose que le syndicat a du mal à comprendre.

« On commence à trouver que ça manque de sérieux. Je m'explique mal comment un directeur général peut partir en vacances en pleine négociation, surtout quand on nous dit qu'il pourrait permettre de débloquer la négociation », a ajouté la présidente.

Afin de continuer à montrer leur mécontentement, le syndicat a déposé un avis de grève pour cette fin de semaine. Ainsi, les activités du centre sportif Lacroix-Dutil sur ces deux journées sont annulées. Le Cool FM a donc également vu son match de samedi être reporté.

Les sculptures sur neige seront néanmoins maintenues pour toute la fin de semaine. Le sentier glacé à l’espace Carpe Diem sera accessible aux heures régulières, mais le bâtiment sera fermé. Les toilettes demeureront ouvertes et l’accès se fera par l’extérieur.

Les patinoires extérieures seront accessibles le jour seulement, dépendamment de la température. Les bâtiments de services et les lumières, en soirée, demeureront fermés lors de ces deux journées.

Les activités de piscines au Complexe multisport se tiendront comme à l’habitude à l’exception du bain libre prévu le vendredi 16 février de 20 h à 21 h et le samedi 17 février de 15 à 17 h qui est annulé. Le badminton et le pickleball se tiendront aux heures habituelles.

Enfin, toutes les activités au centre culturel Marie-Fitzbach se dérouleront normalement et selon l’horaire habituel.