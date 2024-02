Suzanne Paquette présente « Trames et Résonances » au Marius B. Musée

Réunis en assemblée générale spéciale, suite à sept séances successives entre le 31 janvier et le 19 février, les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du CISSS de Chaudière-Appalaches se sont prononcés à 80,6% en faveur de l’entente de principe convenue avec le gouvernement du ...