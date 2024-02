Les collectes de sang à venir dans la région

Thanatopracteur depuis plus de 30 ans, Dominic Fleury a embaumé les corps de plus de 3 000 personnes et a accompagné des centaines de familles endeuillée. À titre de précision, un thanatopracteur est un professionnel pratiquant des soins de conservation ou de présentation sur le corps des défunts. Dans le langage courant, on les appelle les ...