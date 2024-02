Lancement du livre jeunesse «Jeanne et La bande des 7!» ce matin

C'est aujourd'hui que l'organisme Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches procède au lancement de son livre Jeanne et La bande des 7!

Le tout débute à compter de 9 h au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

Ce livre jeunesse vise à sensibiliser les enfants à l’importance de prendre soin de sa santé mentale dès le plus jeune âge.

L'événement familial comprendra une lecture publique, différentes activités offertes pour les enfants et des petites bouchées. Il sera bien sûr possible de se procurer sur place une copie du livre Jeanne et La bande des 7!.