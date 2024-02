Découvrez les services de la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce

Le prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches sera présenté par Gaétan Giguère, directeur du développement à la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce.

Il présentera les services de la coopérative, ainsi que les aides financières qui sont disponibles pour le maintien à domicile des aînés.

« Comme nous l'avons déjà dit auparavant, nous voulons tous demeurer chez nous le plus longtemps possible, mais comment y parvenir? », de dire madame Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. « Nous y parviendrons en nous informant! Mieux connaître les services de la Coopérative, les crédits d'impôt s'y rattachant, l'aide financière du Programme d'exonération financière pour ces services et tout cela présenté avec des exemples de coût des services. »

Le rendez-vous est donné pour le mardi 12 mars, à compter de 8 heures, au restaurant Le Normandin à Saint-Georges.

Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30.