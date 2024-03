L'indice de grande vulnérabilité socio-économique atteint 6,96 % à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

L’indice de grande vulnérabilité, où la pauvreté économique rencontre la pauvreté sociale dans la population âgée de 15 ans et plus, atteint 6,96 %, à Saint-Georges, selon une étude commandée par la Fondation pour l’alphabétisation.

En comparaison dans deux autres villes de Chaudière-Appalaches, cet indice est à 5,67 % pour Lévis et à 6,95 % à Thetford Mines, signale l'auteur de l'enquête, l'économiste Pierre Langlois, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Pour l'ensemble du Québec, il se situe à 6,13%, ce qui signifie qu’environ 425 000 citoyens seraient piégés dans cette spirale de grande vulnérabilité, qui se manifeste lorsque les problématiques de littératie et de revenus coexistent, générant ainsi « une parfaite tempête sociale », signale M. Langlois

Alors qu’une diminution du taux de pauvreté laissait présager l’amélioration des résultats, le constat est plutôt inverse alors que l’indice de grande vulnérabilité repart à la hausse, une situation qui semble vouloir se maintenir, analyse l'économiste. Il est possible de croire que la forte poussée inflationniste et l’exacerbation des inégalités sociales ont inversé la tendance observée pendant la pandémie, laissant une proportion de la population dans une situation plus précaire.

Devant ces résultats, Pierre Langlois propose le déploiement d’un projet pilote dans les MRC ou arrondissements ciblés avec la mise en place de ressources intersectorielles et du financement nécessaire pour agir auprès des individus en situation de grande vulnérabilité et ainsi briser la circularité de la pauvreté. Une telle stratégie permettrait à plus de 180 000 personnes de 20 à 59 ans en situation de grande vulnérabilité de sortir à la fois de la pauvreté économique et sociale.

Il ajoute qu'iI est également primordial d’agir à la source en investissant directement en prévention des problèmes de littératie et dans les services d’aide et d’accompagnement pour mieux soutenir les personnes à risque dans le rehaussement de leurs compétences de base.

Pour consulter l'étude complète Aperçu d’un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec », cliquez ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec l'économiste Pierre Langlois.