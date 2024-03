Savez-vous comment ça se passe lorsque vous appelez le 911?

Voir la galerie de photos

Pour mieux comprendre comment fonctionne les appels d'urgences et démystifier le rôle du répartiteur d'appel, EnBeauce.com a poussé les portes de Cauca, établi à Saint-Georges.

À cette occasion, on a rencontré Marie-Andrée Giroux, directrice de l'expérience client chez Cauca ainsi que Alicia Pomerleau en poste chez Cauca depuis un an en tant que répartitrice d'appel.

Il faut savoir que Cauca est un organisme à but non lucratif composé de deux centres d'appels primaires, le 911 pour les urgences (pour la police, l'ambulance ou les pompiers) et le 311 pour rejoindre sa municipalité, ainsi que plusieurs centres d'appels secondaires, notamment en incendie, en santé et en urgence municipales. L'organisation développe également des produits pour soutenir le travail des pompiers et des intervenants municipaux.

Pour ce qui est du 911, il y a 48% des municipalités du Québec qui font affaire avec la compagnie beauceronne.

Écoutez ces deux femmes altruistes dans l'entrevue vidéo ci-dessus.