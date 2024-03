Énergie Rose sera de retour au Grand Défi Pierre Lavoie

L'entreprise Tapis Venture a annoncé une vente de tapis d'entrée à petit prix, qui se tiendra ce vendredi 15 mars, dans l'usine de la 120e rue à Saint-Georges. Le but de cet événement est d'amasser un maximum d'argent pour le Cardiothon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. L'événement est ouvert à tous et il sera possible de profiter de ...