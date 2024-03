La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 2 mars

Un 6e podium en autant de courses pour Éliot Grondin

Le Beauceron Éliot Grondin a consolidé sa position en tête du classement de la Coupe du monde de snowboard cross, en terminant avec une 2e place de la finale disputée ce matin à Sierra Nevada en Espagne.

VIDÉO - Portrait de femmes: Marie-Ève Drouin

Aujourd'hui, rencontre avec Marie-Ève Drouin, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, une femme d'affaires qui a sciemment décidé de faire carrière au sein de l'entreprise familiale, fondée par son père, et dont elle assure aujourd'hui la présidence et la direction.

Dimanche 3 mars

VIDÉO - Mondiaux des hommes forts: une huitième place pour Sam Lachance

Le Beauceron Sam Lachance a terminé 8e à l'issue des épreuves d'hommes forts, dans le cadre du championnat mondial Arnold Amateur Strongman World Championships, qui s'est tenu en fin de semaine à Colombus (Ohio).

VIDÉO - Portrait de femmes: Anne Roy

Aujourd'hui, rencontre avec Anne Roy, responsable de la Promotion de la Santé pour l'Association bénévole Beauce-Sartigan.

Lundi 4 mars

Cardinal Lacroix : le Pape François mandate un ancien juge pour enquêter sur les allégations

Le juge québécois, André Denis, retraité de la Cour supérieure du Québec a été mandaté par le Pape François afin de faire la lumière sur les allégations portées contre le cardinal Gérald Cyprien Lacroix.

La programmation du festival Beauce Rock a été dévoilée

La programmation du Festival « Beauce Rock », qui tiendra sa 4e édition du 27 au 29 juin prochain, prévoit 15 spectacles.

Jaro a 50 ans

En 1967, dans «La Bohème», Charles Aznavour chantait : «Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.» Cette semaine, je vous parle d’un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.

VIDÉO - Portrait de femmes : Marie-Ève et Isabelle Beaulieu

Aujourd'hui, rencontre avec Marie-Ève et Isabelle Beaulieu, propriétaires du restaurant-bar Saint-Hubert à Saint-Georges ainsi que de l'hôtel Comfort Inn.

Mardi 5 mars

Donald Tanguay, premier Beauceron à réaliser les six plus grands marathons du monde

Originaire de Saint-Prosper, Donald Tanguay, 62 ans, a réalisé le pari fou de courir les six plus grands marathons du monde (Boston, New-York, Chicago, Berlin, Londres et Tokyo).

Travaux sur la 9e avenue: le contrat attribué à Excavation Bolduc

C'est l'entrepreneur Excavation Bolduc, de La Guadeloupe, qui entreprendra au début de l'été d'importants travaux de réfection de la 9e avenue à Beauceville.

Anne Julien publie « La retraite: s’y préparer pour en profiter pleinement »

Psychologue retraitée depuis cinq ans, Anne Julien vient tout juste de sortir son livre La retraite: s’y préparer pour en profiter pleinement, publié par les Éditions de Mortagne.

VIDÉO - Portrait de femmes : Andrée Rancourt

Aujourd'hui, rencontre avec Andrée Rancourt, notaire retraitée de Saint-Gédéon-de-Beauce.

Mercredi 6 mars

Emmy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr remportent leur troisième titre avec Concordia

Les Stingers de Concordia avec deux Beauceronnes, Emmy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr, ont une fois de plus démontré leur domination sur la scène du hockey féminin universitaire en remportant leur troisième titre consécutif du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

L'Expo Habitat Beauce se déroulera au Parc Technologique

Le Salon Expo Habitat Beauce reste à Saint-Georges pour sa 35e présentation, mais prendra place au Parc Technologique plutôt qu'au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Un futur restaurant en construction sur le boulevard Lacroix

Un restaurant s'élèvera bientôt sur le site du 14725, boulevard Lacroix à Saint-Georges, vient d'apprendre EnBeauce.com.

L’Union des municipalités du Québec souhaite plus de mobilité en région

Claude Morin, maire de Saint-Georges, ainsi que 49 autres élus membres du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), ont écrit au gouvernement concernant l’avenir de la mobilité dans toutes les régions du Québec.

VIDÉO - Portrait de femmes: Geneviève Bilodeau

Aujourd'hui, rencontre avec Geneviève Bilodeau, joaillière.

Jeudi 7 mars

Deux feux suspects allumés cette nuit à Saint-Georges

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Georges ont été appelés à intervenir à moins d'une heure d'intervalle, aux petites heures du matin aujourd'hui, pour des feux de cabanon qui ont fort probablement été allumés intentionnellement.

PHOTOS ET VIDÉO - La nouvelle passerelle de la rivière Famine est installée

La préparation de l'installation de la nouvelle passerelle de la rivière Famine à Saint-Georges, avait débuté en fin de semaine passée. La levée s'est déroulée ce jeudi 7 mars vers 8 h 30 et s'est terminée vers 9 h.

«Une très belle saison pour moi», dit Maxime Nadeau

Maxime Nadeau a terminé sa saison en patinage de descente extrême, le 19 février dernier devant son public à Saint-Angèle-de-Mérici. Il a pu décrocher la médaille de bronze pour terminer le championnat au neuvième rang.

Des bourses importantes à deux athlètes olympiques de la Beauce

Le planchiste Éliot Grondin, de Sainte-Marie-de-Beauce, et la boxeuse Tammara Thibault, originaire de Saint-Georges, sont parmi les cinq athlètes québécois qui ont été sélectionnés pour recevoir les premières bourses d'un nouveau programme financé par un donateur qui souhaite demeurer anonyme.

VIDÉO - Portrait de femmes: Valérie Poulin

Aujourd'hui, rencontre avec Valérie Poulin, originaire de Saint-Zacharie, une femme qui a fait son chemin, et continue de le faire, dans le réseau communautaire.

Vendredi 8 mars

Encore cinq feux mineurs allumés à Saint-Georges

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Georges ont été appelés à intervenir à cinq reprises, hier soir et cette nuit, pour des feux mineurs allumés intentionnellement, alors que la veille, ils avaient fait de même pour des incendies de cabanon.

Saint-Georges : vol et introduction par effraction à la station-service Canadian Tire

La station-service située au 10420 du boulevard Lacroix à Saint-Georges a été victime d'une effraction avec vol durant la nuit du 7 au 8 mars.

Snowboard cross: Eliot Grondin se qualifie en Italie

Le Beauceron Eliot Grondin a remporté la première ronde de qualification à la Coupe du monde de snowboard cross, qui a débuté aujourd'hui à Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Un beau gratin d'auteurs rassemblés à la Librairie Sélect

Plus d'une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains de la région ont pu échanger allègrement, hier soir, lors d'un 5 à 7 préparé spécialement à leurs intentions par l'équipe de la Librairie Sélect de Saint-Georges.

VIDÉO - L'indice de grande vulnérabilité socio-économique atteint 6,96 % à Saint-Georges

L’indice de grande vulnérabilité, où la pauvreté économique rencontre la pauvreté sociale dans la population âgée de 15 ans et plus, atteint 6,96 %, à Saint-Georges, selon une étude commandée par la Fondation pour l’alphabétisation.