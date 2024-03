Mondiaux des hommes forts: une huitième place pour Sam Lachance

Voir la galerie de photos

Le Beauceron Sam Lachance a terminé 8e à l'issue des épreuves d'hommes forts, dans le cadre du championnat mondial Arnold Amateur Strongman World Championships, qui s'est tenu en fin de semaine à Colombus (Ohio).

Il a obtenu cette position dans la catégorie des moins de 175 livres. «Je reviens pas champion du monde mais je reviens sachant que je suis le plus fort au monde! Les épaules, les jambes et surtout le mental le plus fort de tous», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Ainsi, seulement lui et le champion en titre, sur 16 concurrents, ont réussi à lever toutes les charges de la première épreuve. «J'ai été en mesure de tout compléter sans trop de difficultés», a-t-il signalé.

Il a gagné l'épreuve No 3 en squat avec 15 levers à 497 lbs.

Lors de la 2e épreuve, il a commis une erreur technique qui lui a coûté des points précieux.

Pour se rendre en finale, Sam Lachance devait obtenir un parcours sans faute, mais encore une fois, une erreur technique l'a mis hors course.

«J'avais un seul objectif et c'était de tout gagner mais comme [quelqu'un] a dit, "Ce n'était pas le bon moment et la prochaine fois on va tout détruire!"».

Pour 2024, le Beauceron a un record mondial dans la mire qu'il aimerait bien battre et compte participer aux Official Strongman Games en décembre prochain.