La nouvelle directrice administrative de la Fondation du CBA est Maude Boucher-Doyon

Maude Boucher-Doyon a été nommée directrice administrative de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, selon ce qui a été annoncé aujourd'hui par l'organisation.

« Je suis enthousiaste à l'idée de mettre à profit mon expérience et mes compétences en logistique, organisation, gestion et coordination pour contribuer au succès des activités de la Fondation, et ainsi, participer activement à faire rayonner sa mission et ses actions », a mentionné la nominée.

Avec plus de dix ans d'expérience dans l'événementiel, Maude Boucher-Doyon a acquis une expertise recherchée en planification et gestion d'événements, tant dans le secteur corporatif que privé. Sa polyvalence lui a permis de coordonner une large gamme d'événements, allant des conférences d'entreprise aux mariages en passant par les galas corporatifs, renforçant sa capacité à assurer le succès de chaque projet grâce à une planification minutieuse, une gestion efficace des ressources et une coordination d'équipe rigoureuse.

En plus de son expérience sur le terrain, elle possède un bagage académique en gestion des organisations qui lui confère les compétences stratégiques nécessaires pour exceller dans son nouveau rôle au sein de la Fondation.

« Nous sommes ravis d'accueillir madame Boucher-Doyon au sein de notre équipe », a déclaré René Allen, président de la Fondation. « Sa vaste expérience et son leadership seront des atouts précieux. Nous sommes convaincus qu'elle saura insuffler innovation et excellence dans la planification de nos événements à venir ».

À titre de directrice administrative, elle sera responsable du développement des affaires ainsi que de la planification des activités philanthropiques de la Fondation. Elle assumera la planification, la gestion et l’opérationnalisation des activités de levées de fonds dans le cadre des objectifs définis par le conseil d’administration.

De plus, elle travaillera également en étroite collaboration avec les différentes directions du Cégep pour coordonner les actions de recherche de commandites.