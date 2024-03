Une « Journée Emplois » à l'Hôpital de Saint-Georges

C'est dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars, à 2h du matin exactement, que nous passerons à l'heure d'été. On perdra ainsi une heure de sommeil, mais on gagnera une heure de soleil! Cependant, si vous pouvez vous coucher une heure plus tôt, vous rattraperez le temps perdu et le réveil sera moins difficile, en particulier pour les ...