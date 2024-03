Un objectif de 60 000 $ en 60 jours pour le Café du Mille-Lieux

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud vient de lancer une campagne de financement pour réaliser le Café du Mille-Lieux, un projet d'économie sociale qui devrait être complété d'ici un an.

Il s'agit d'un café communautaire et culturel, qui aura pignon sur rue dans l'ancien local d'Histoire de Bulles, sur la première avenue à Saint-Georges, a expliqué en conférence de presse le directeur général du CJE, Martin Beaulieu.

L'endroit, qui vise à aider trois groupes distincts, soit les adultes de tous âges, les 15 à 35 ans et les personnes immigrantes, sera «un véritable café», un lieu de rassemblement, de socialisation, de développement et de découverte où sera offert un menu aux saveurs du monde. Il sera aussi un lieu de travail novateur qui proposera à des personnes faisant face à des défis d’employabilité ou personnels de développer leurs compétences socioprofessionnelles dans un contexte de restauration, d’événements et de spectacles. «Nous allons gérer le tout comme un commerce, dans un esprit de rentabilité et d'autonomie financières », a signalé M. Beaulieu

Le projet, soit l'aménagement du local, demandera des déboursés d'environ 400 000 $. Déjà, la Ville de Saint-Georges s'est engagée à un soutien de 75 000 $.

L'objectif de la campagne de financement public est d'amasser 60 000 $ au cours des 60 prochains jours, via la plateforme de socio-financement La Ruche. Les sommes récoltés passeront via le Fond Mille et un pour la jeunesse, qui permettra de doubler la mise si l'objectif est atteint dans les délais prescrits, soit d'ici le 18 mai prochain. Déjà, la campagne a récolté plus de 15 000 $. Pour faire un don, cliquez ici pour vous rendre sur la plateforme.

Le reste du financement proviendra d'une sollicitation auprès des entreprises et des industries de la région, a conclu Martin Beaulieu.