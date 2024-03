Les sportifs prennent d'assaut le gymnase de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

Depuis 8 h, ce samedi 16 mars, les entreprises s'enchaînent dans le gymnase de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin dans le cadre du Cardiothon.

Hommes, femmes et enfants se relaient sur les vélos ou tapis de course pour démontrer leur grand coeur.

Sous la présidence d'honneur de Richard Duval, de l'entreprise Tapis Venture, l'événement a rassemblé un grand nombre de personne à la mi-journée.

Vers 11h, plusieurs dons ont déjà été annoncés dans le but d'atteindre l'objectif de 200 000$: L'Ebénisterie Cham-Bois a récolté 5 705 $, la SBC Cedar, 2 140 $, Rocky Mountain, 2 005 $, Manac, 1 000 $, Canam, 2 851 $, Mobilier Rustique, 1 125 $, La Banque Nationale et le Groupe Financier Roy-Lessard, 1 000 $, Mirage 6 416 $, Maxi Metal, 2 837 $, la Ville de Saint-Georges, 1 650 $, l'École Jésus Marie, 2 470 $ et Tapis Venture, 13 550 $.

Les sportifs et volontaires auront jusqu'à 20 h ce soir pour tenter d'atteindre l'objectif de cette nouvelle édition. Il est possible d'aller les encourager directement sur place.