Cardiothon: près de 250 000$ amassés pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Le 11e Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, qui a eu lieu ce samedi 16 mars, a permis d'amasser 245 318 $.

L’édition 2024 se tenait sous la présidence d'honneur de Richard Duval, de Tapis Venture. Au total, 50 équipes étaient présentes, soit près de 500 participants et plus de 35 bénévoles.

« Le 11e Cardiothon a été une réussite ! Je suis très touché que cet événement ait pu rassembler autant de gens autour d’une cause. Je tiens à remercier les partenaires qui se sont associés à cette cause, ainsi que tous les participants. J’ai appris, en travaillant avec la Fondation, que la maladie chronique touchait 44% des 20 ans et plus et j’avais du mal à y croire. La prévention des maladies chroniques est cruciale pour notre région et nous avons l’outil parfait pour assurer son succès avec les services offerts au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Grâce au montant amassé, la Fondation pourra continuer à faire la différence auprès des gens vivant avec une maladie chronique en Beauce-Etchemin », a souligné Richard Duval.

« Pour cette 11e édition, c’est un record de participation qui a été atteint ! Nous avons dû repenser le plan des lieux pour accueillir 50 équipes dans notre gymnase. Nous sommes également très choyés d’avoir reçu la visite d’Antoine Gélinas-Beaulieu et de Simon Leblanc, deux athlètes de haut niveau qui nous ont partagé leurs hauts et leurs bas en tant qu’homme et athlète. Je tiens également à remercier tous les participants qui ont pris part au mouvement et qui ont lutté contre la maladie chronique par leur participation », a ajouté Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation et du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

Rappelons que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, d’éducation et de réadaptation du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.