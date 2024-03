Pas de cas de rougeole signalé en Chaudière-Appalaches

Alors que la rougeole continue de gagner du terrain au Québec, avec 28 cas recensés dans la province depuis le début de l’année, le territoire de Chaudière-Appalaches demeure pour l'instant épargné par la contagion.

C'est ce qu'a indiqué le Service des relations publiques et communications du CISSS régional, dans un message courriel à EnBeauce.com.

Les autorités de la santé rappellent d'ailleurs que la vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole, qui une maladie très contagieuse et grave se transmettant par voie aérienne. Elle est causée par un virus pouvant entraîner de graves complications, voire la mort.

Il est conseillé de rester à l’affût de l’apparition des symptômes, surtout pour les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées. Les principaux symptômes sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé, suivis de rougeurs au visage, puis sur le corps.

Si elles sont exposées au virus, certaines personnes sont considérées comme plus à risque de complications et devraient être vues rapidement pour qu’on évalue si un traitement préventif, soit une injection d'anticorps, doit leur être proposé. Ces personnes sont les bébés âgés de moins d'un an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Pour plus d'informations sur les personnes considérées comme protégées, on peut visiter le site web du gouvernement du Québec à www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/rougeole/eclosion-de-rougeole

Si vous n’êtes pas considéré comme protégé, pour recevoir le vaccin, il est possible de prendre rendez-vous sur le site Web Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545. La vaccination contre la rougeole est offerte dans les points de service locaux, dont deux se trouvent en Beauce, soit à Sainte-Marie (1116, boulevard Vachon Nord) et à Saint-Georges (9050, boulevard Lacroix).

Vaccination des enfants de 0 à 17 ans

Le CISSS Chaudière-Appalaches avise aussi que la prise de rendez-vous pour la vaccination des enfants de 0 à 17 ans doit se faire par le biais de clicsante.ca, et ce, dès maintenant.

Cette vaccination comprend l'ensemble des vaccins prévus au calendrier du Programme d'immunisation du Québec (PIQ).

La prise de rendez-vous en ligne se fait de façon simple, en quelques étapes seulement, et est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les parents auront le choix de plusieurs plages horaires, qui ont été bonifiées notamment les soirs et les fins de semaine.



En cas de besoin de soutien, les parents pourront joindre la centrale de rendez-vous au 1 855 480-8094, option 1 (vaccination) et option 2 (vaccination des 0-17 ans).