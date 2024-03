Le 24DH Saint-Georges Ford déménage à Saint-Prosper

Moins de 700 billets sont encore disponibles au moment d'écrire ces lignes, pour tenter de remporter la Maison Moisson Beauce Plusieurs points de vente ont déjà écoulé tous leurs billets. Il est encore possible de se procurer un billet au coût de 100 $ et courir la chance de gagner un jumelé ou la somme de 250 000 $. Il est aussi possible ...