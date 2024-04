Bienvenue à la Clinique Vétérinaire Vetsanté ! 

En septembre 2023, la Clinique Vétérinaire Vetsanté a ouvert ses portes au 375, 126e rue à Saint-Georges, pour offrir des soins de qualité à vos chiens et à vos chats.

Que vous ayez un félin capricieux ou un canin enjoué, une équipe dévouée sera là pour subvenir à tous leurs besoins médicaux. Une boutique diversifiée et soigneusement sélectionnée est mise à votre disposition, pour répondre aux besoins de vos compagnons à quatre pattes. Que ce soit des aliments de haute qualité, des suppléments spécialisés, des jouets divertissants ou des accessoires essentiels, la boutique propose une gamme variée de produits pour satisfaire les besoins de tous les chiens et chats.

Services diversifiés

Chez Vetsanté, une gamme complète de services pour prendre soin de votre fidèle compagnon vous est offerte. De la vaccination pour chiens et chats à la prévention et au traitement des parasites, en passant par la pose de micropuce et la nutrition, ils sont là pour répondre à tous leurs besoins médicaux de base. Leurs tests de laboratoire avancés et leur service de radiographie assurent des diagnostics précis et un traitement efficace. L’équipe expérimentée de vétérinaires et de techniciennes, vous propose des services de chirurgie générale et de stérilisation afin d'assurer le bien-être de votre animal. Par ailleurs, un service de dentisterie complet pour chats et chiens, avec des équipements à la fine pointe de la technologie, incluant la radiographie dentaire, vous est offert afin d’assurer la santé bucco-dentaire de vos compagnons à quatre pattes.

Euthanasie à domicile

La vétérinaire se déplace directement à votre domicile, dans un rayon de 25 km de la clinique, pour que vous puissiez vivre les derniers moments de votre animal à votre rythme et dans un milieu où vous vous sentirez bien. Dire adieu à un compagnon qui a partagé plusieurs années de nos vies est un moment difficile et hautement émotif. Grâce au service d’euthanasie à domicile pour chiens et chats, vous pouvez vivre cette étape dans un lieu significatif pour vous et votre animal tout en prenant le temps nécessaire pour le faire avec sérénité.

Bienvenus aux nouveaux clients

Que vous veniez d'adopter un nouvel animal de compagnie ou que vous recherchiez simplement une nouvelle clinique vétérinaire, ils vous accueilleront avec professionnalisme et bienveillance. À la Clinique Vétérinaire Vetsanté, votre compagnon à quatre pattes sera traité avec le plus grand soin et l'attention qu'il mérite.

Expansion à venir

Ils envisagent d'élargir leurs services et leurs installations dans les années à venir afin de mieux répondre aux besoins grandissants de leur communauté d'amoureux des animaux. Restez informés pour découvrir les nouveautés concernant leurs projets d'expansion à venir ! Vous pouvez les joindre par téléphone au 418-227-9639 ou par courriel au [email protected]. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui à la Clinique Vétérinaire Vetsanté et confiez votre animal en toute confiance.