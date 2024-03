L'IA favorise les grandes promotions liées au poisson d'avril, selon des experts

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués. Samedi 23 mars Éliot Grondin victorieux à la maison Médaillé d’or et de bronze il y a un an au ...