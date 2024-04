Une collecte de fonds pour la Maison La Cinquième Saison

Dans le cadre de leur préparation à un examen de réanimation cardiorespiratoire (RCR), deux étudiants du programme de Soins préhospitaliers d'urgence du Cégep Beauce-Appalaches au campus de Lac-Mégantic ont organisé une compétition de simulation afin de récolter des fonds pour la Maison La Cinquième Saison.

Cette initiative a permis de rassembler une somme de 418 $ démontrant l'engagement de la communauté étudiante.

L'objectif de cette course à relais était de permettre à leurs camardes de mettre en pratique les techniques de réanimation cardiopulmonaire dans des conditions similaires à celles rencontrées sur le terrain. Pour ce faire, les participants, en équipes de quatre, se sont relayés sans interruption pendant une heure pour effectuer des massages cardiaques sur des mannequins d’entraînement haute-fidélité. Les performances ont été évaluées à l'aide d’une application mesurant chaque compression et décompression effectuée. Un score sur 100 était ainsi attribué à chaque équipe. Celle obtenant le meilleur résultat s’est vue récompensée d'une carte cadeau.

Les étudiants Didier Béliveau-Carron et Cédrick Blackburn ont collaboré avec André Laflamme, technicien en travaux pratiques, pour organiser cet événement de levée de fonds visant à soutenir la Maison La Cinquième Saison, un organisme fournissant des soins palliatifs. « Nous avons choisi de soutenir la Maison La Cinquième Saison car elle incarne parfaitement notre vision d'une approche humaine des soins qui passe par un accompagnement bienveillant. De plus, nous souhaitions soutenir un organisme local établi au sein de la communauté de Lac-Mégantic », soulignent les organisateurs.

Les fonds collectés, provenant d'un droit de participation symbolique de 2 $ par personne et de contributions volontaires, ont été entièrement reversés à l'organisme.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, « cette initiative témoigne de l'engagement des étudiant∙e∙s envers leur formation et leur communauté, en plus d’illustrer leur désir de se préparer de manière proactive tout en contribuant de manière significative à la société. »