Les FÉEnoMÉnaLes participeront au Relais pour la vie en hommage à la Fée orange

En hommage à Mélanie Lachance, la Fée orange, l'équipe des FÉEnoMÉnaLes s'est engagée à participer au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

Maya et Elsy Nunez sont les deux filles de cette femme courageuse qui a mené un long combat contre le cancer avant de recevoir l'aide médicale à mourir le 13 janvier dernier.

« En ce 13 du mois (d'avril), ma sœur et moi nous nous souvenons. Nous nous souvenons d’une mère aimante, d’une battante et d’une source infinie de force. Le 13 janvier 2024, elle nous a quittés après avoir courageusement combattu le cancer. Mais dans chaque épreuve, il y a une opportunité de nous unir pour faire une différence », ont signé les deux jeunes femmes dans leur participation à l'événement.

À ce jour, elles ont déjà récolté plus de 1 000$ et l'équipe complète en est à plus de 11 500$.

Les FÉEnoMÉnaLes participeront donc au Relais pour la vie à Saint-Georges, le samedi 8 juin prochain, de 16h à minuit.

Pour soutenir leur projet, rendez-vous ici.