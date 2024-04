Le Pavillon du coeur Beauce-Etchemin reçoit une aide financière pour des équipements sportifs

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin a annoncé, ce lundi 15 avril, avoir reçu une aide financière de 2 500 $ du ministère de l'Éducation du Québec et de l'Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA).

Ce montant permettre à l'organisme de faire l'achat d’équipement sportifs qui seront mis à disposition des usagers du Pavillon du cœur, afin d’améliorer l’accessibilité aux activités de loisirs et sportives gratuitement.

« Nous avons fait cette demande de subvention pour favoriser la pratique d’activités physiques et sportives chez notre clientèle. Depuis 2022, nos membres peuvent louer gratuitement notre gymnase sur nos heures d’ouverture pour jouer au badminton ou au pickleball. Ils pourront maintenant utiliser les nouvelles raquettes de badminton et le jeu de pickleball. De plus, nos clients pourront emprunter les raquettes à neige et les bâtons de marche pour bouger à l’extérieur de façon sécuritaire », a mentionné Cindy Labbé, coordonnatrice du département d’activité physique au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

Cette subvention a permis à l'organisme d'acheter 19 paires de raquettes à neige, cinq paires de bâtons de marche, quatre raquettes et trentes volants de badminton avec un filet et quatre raquettes de pickleball.

Les raquettes à neige et les bâtons de marche pourront être emprunter par les clients du Pavillon qui désirent les utiliser. Pour connaître les modalités d’emprunt, il est possible de contacter l'organisme au 418 227-1843 poste 202 ou à [email protected].