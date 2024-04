Le CJE Beauce-Sud récompense le Garage Nicolas Paquet de Saint-Théophile

Le CJE Beauce-Sud a dévoilé, ce mardi 16 avril, le gagnant du concours « Le plus fort, c'est mon boss! » pour cette année 2024. C'est le garage Nicolas Paquet situé à Saint-Théophile qui a été récompensé pour son engagement dans la réussite éducative de ses employés étudiants.

Tommy Boissonneault, âgé de seulement 14 ans, avait alors choisi de « dénoncer » positivement son employeur dans le cadre de ce concours, afin de mettre en avant les bonnes pratiques mises en place par l'entreprise.

« Même si c'était une bonne opportunité de remporter de l'argent, je trouvais important de montrer les bonnes actions que mon employeur fait pour moi », a ajouté le jeune homme.

À la question « que vas-tu faire de cette récompense de 300 $ ? », l'adolescent a répondu : « Économiser ! (rire) ».

De son côté, l'employeur, Nicolas Paquet a ajouté que selon lui, il était normal de bien concilier les études et le travail. « Je pense que c'est important. Il faut qu'il ait le temps d'étudier car aujourd'hui c'est sûr que ça prend au moins un secondaire 5 dans la vie ».

« On sensibilise beaucoup les employeurs et les étudiants sur la conciliation étude-travail, et c'est la mission de notre campagne #MonChoixMesÉtudes. On recommande que les étudiants travaillent car c'est important, mais c'est maximum 15 h par semaine. Au-delà de ça, ça a des répercussions négatives sur le sommeil avec moins de concentration, moins d'effort à l'école et plus de léthargie », a complété Anthony Mathieu, intervenant jeunesse au CJE Beauce-Sud.

Au total, ce sont près de 52 employés, tous âgés de moins de 25 ans, qui ont choisi de dénoncer leurs employeurs dans ce concours. Tommy Boissonneault s'est démarqué en expliquant que ses bonnes conditions de travail lui permettaient de persévérer à l'école, que ce soit en l'encourageant à étudier et à faire ses devoirs à la maison plutôt que d'aller travailler au garage ou tout simplement en s'assurant de lui accorder les congés demandés.

Le comité de sélection était composé d'Alice Onfroy, stagiaire en éducation spécialisée à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, de Manon Jacques, chef d'équipe - développement de marché à la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, de Martin Beaulieu, directeur général du CJE Beauce-Sud, et d'Olivier Duval, organisateur communautaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Pour rappel, #MonChoixMesÉtudes est une campagne de sensibilisation d'envergure qui mise sur l'importance d'une bonne conciliation études-travail, qui valorise la réussite éducative et qui renforce la motivation et la persévérance scolaire.