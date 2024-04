Maison Moisson Beauce : les gagnants choisissent l'argent

Après le tirage pour la 15e maison Moisson Beauce qui s'est déroulé le jeudi 11 avril, les deux gagnants, Jean-François Labrecque et Jean Tanguay, ont choisi de repartir avec l'argent.

Les deux collègues de travail pourront ainsi se partager la somme de 250 000 $, soit 125 000 $ chacun.

« Je suis très content, gagner un tel montant est surprenant et inattendu ! Ça va me permettre de rembourser les rénovations que j’ai faites l’an dernier sur ma maison et avoir d’autres projets », a déclaré Jean-François Labrecque.

Jean Tanguay a mentionné : « je vais avoir la chance de gâter les gens que j’aime, ma femme, ma fille et mes petits-enfants et je vais me gâter aussi un peu ».

De son côté le jumelé qui avait été mis en jeu à cette occasion est en vente. Il est possible de contacter Vincent Bernard de Constructions Robert Bernard au 418 228-8304 pour plus d'informations.

Pour rappel, cette campagne de financement permet à la banque alimentaire Maison Moisson Beauce de poursuivre sa mission et ainsi contrer la faim dans notre région. Le conseil d’administration de La Fondation Moisson Beauce ainsi que toute l’équipe de Moisson Beauce tient à remercier chaleureusement tous les partenaires, collaborateurs, points de vente et bénévoles pour la réalisation de cette campagne.