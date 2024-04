Les funérailles de Jacob Flickinger célébrées vendredi à Saint-Georges

C'est ce vendredi 19 avril que seront célébrées, à compter de 14 h en l'église de Saint-Georges, les funérailles de Jacob Flickinger, ce travailleur humanitaire beauceron tué le premier avril dans la bande de Gaza.

Il n'y aura pas d'exposition et un rassemblement privé des membres de la famille et des proches se tiendra à la maison funéraire Roy et Giguère, tout juste avant les funérailles, a confié la mère de l'homme de 33 ans, Sylvie Labrecque, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le corps de Jacob Flickinger a été rapatrié de l'Égypte vers Saint-Georges vendredi dernier, et c'est aujourd'hui que l'on devait procéder à l'incinération, a-t-elle spécifié.

Rappelons que cet ex-militaire était à l'emploi de l'organisme non gouvernemental World Central Kitchen. Le 1er avril, après avoir livré 100 tonnes de nourriture dans un entrepôt à Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, le convoi dans lequel prenait place Flickinger et six autres collègues, a été touché par une frappe aérienne. Tous sont morts. Outre ses parents, Sylvie Labrecque et John Flickinger, il laisse dans le deuil sa conjointe, Sandy Leclerc et son fils de 18 mois, Jasper.

Plus de 260 000 $ ont été recueillis jusqu'ici par le biais d'une campagne de socio-financement lancée sur la plateforme GoFundMe, afin de soutenir la famille, dont principalement sa conjointe et son jeune enfant.

Signalons que la semaine dernière, à l’initiative du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, les élus de l’Assemblée nationale du Québec ont observé une minute de silence en hommage au natif de Saint-Georges.