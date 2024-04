Un véhicule pour transporter la clientèle du CJE Beauce-Sud

Le CJE Beauce-Sud vient de se doter du tout premier véhicule de son histoire, qui servira essentiellement à transporter ses usagers dans le cadre de différents projets.

Le véhicules de sept places (un VUS Ford Explorer) est fourni grâce à une entente de prêt que l’organisme communautaire a conclu avec le concessionnaire automobile St-Georges Ford.

En plus de permettre au CJE Beauce-Sud de desservir davantage de personnes sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan, l'engin sera utile pour plusieurs fonctions.

D’une part, le VUS sera utilisé par les intervenants jeunesse responsables de l’École du Mille-Lieux, soit le milieu alternatif de scolarisation implanté au CJE depuis près de quatre ans, afin de déplacer de 30 à 50 élèves par année vers divers ateliers artistiques, éducatifs et sportifs offerts à l’extérieur des locaux de l’organisation. Ce dernier servira également à transporter entre 10 et 15 jeunes participant(e)s annuellement dans le cadre du nouveau programme TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) CJE Beauce-Sud visant à diminuer l’exclusion sociale en utilisant une approche de réduction des méfaits.

D’autre part, le Ford Explorer sera un outil indispensable pour les agents d’intégration et de sensibilisation en immigration du CJE qui organisent régulièrement des événements interculturels destinés aux nouveaux arrivants en Beauce. Le véhicule donnera la possibilité à ces professionnels de transporter le matériel requis pour ces activités ainsi que certains participants n’ayant pas accès à une voiture pour se rendre aux événements proposés par l’organisme. Cette nouveauté au CJE Beauce-Sud servira finalement de transport régional ayant comme objectif de favoriser l’autonomie et la participation aux activités des jeunes défavorisés en Beauce.

« L’impact du geste de St-Georges Ford sera direct sur les jeunes et sur les personnes immigrantes de notre communauté. L’accès à nos services et à nos activités n’est pas toujours facile pour eux et l’offre de St-Georges Ford leur permettra d’entrer davantage dans l’action, ici et maintenant, partout en Beauce », a indiqué Martin Beaulieu, directeur général du CJE Beauce-Sud.

« Tout ce qui touche les jeunes, de près ou de loin, nous interpelle particulièrement. De prêter un véhicule au CJE, c’est une façon pour nous, en tant qu’entreprise impliquée dans notre collectivité, de redonner concrètement à la population locale et régionale qui nous fait confiance, jour après jour », a mentionné de son côté Jean-François Vachon, directeur général et directeur des ventes chez St-Georges Ford.

Rappelons que la mission du CJE Beauce-Sud est d’offrir divers services aux jeunes adultes de 15 à 35 ans ainsi qu'aux personnes immigrantes de 0 à 99 ans afin d’améliorer leurs conditions de vie.