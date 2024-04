Gabriel Cliche honoré pour son implication bénévole au Festival Western de Saint-Victor

Gabriel Cliche, de Saint-Victor, a reçu le prix Claude-Masson, dans la catégorie Jeune bénévole, lors de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui se tenait mardi, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole.

Depuis 2017, Gabriel Cliche insuffle un dynamisme nouveau au Festival Western de Saint-Victor, tout en respectant l'héritage des fondateurs. Président dévoué, il est à l'écoute des membres du comité et s'assure de leur implication.

« Je tiens à adresser mes sincères félicitations à Gabriel Cliche pour l'obtention de cette importante reconnaissance. Bien que votre engagement envers les Festivités Western de Saint-Victor soit reconnu localement depuis de nombreuses années, aujourd'hui, c'est tout le Québec qui souligne votre dévouement et vous dit merci! », a souligné Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Par son leadership et sa collaboration avec des entrepreneurs locaux, il a construit des loges avec abris, une initiative récompensée par le prix honorifique à la Soirée des Sommets de la Beauce en 2023. Il a également créé une compétition de bûcherons, attirant plus de 80 participants et offrant un spectacle gratuit aux spectateurs.

Charpentier de métier, il contribue à l'amélioration du site du festival. On lui doit notamment la réfection des entrées, le remplacement du plancher de danse du saloon et l'amélioration des terrains de camping.

Son engagement et sa vision font de lui un pilier du festival et un véritable ambassadeur de la communauté.