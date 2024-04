Averty Ndzoyi récompensé au Concours de discours international en français

Averty Ndzoyi, membre distingué du Club Toastmasters de Saint-Georges, a remporté la deuxième place lors du Concours de discours international en français du District 61 des Clubs Toastmasters.

Cette année, Averty a décroché la deuxième place après avoir livré un discours émouvant et captivant qui a laissé les juges et les participants sans voix. Le concours s'est tenu le 14 avril au Manoir Saint-Sauveur.

L'an dernier, il avait terminé en troisième position à Montebello.

Le Concours de Discours international en Français du District 61 est une compétition prestigieuse qui réunit des orateurs exceptionnels venant de l'Est ontarien, du Québec et de la partie la plus au nord de l'État de New York. Avant d'atteindre ce niveau de compétition, les candidats doivent se démarquer lors de trois concours préliminaires, ce qui témoigne du dévouement et de l'engagement d'Averty envers son art.

« Nous sommes extrêmement fiers des accomplissements d'Averty au Concours de Discours international en Français. Son succès démontre le talent et l'engagement exceptionnels qu'il apporte à notre club. Félicitations, Averty ! », a souligné la présidente du Club Toastmasters de Saint-Georges, Cathy Breton.