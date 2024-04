Remise de médailles: 29 pompiers honorés en Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a rendu hommage aux pompiers de son territoire qui cumulent plus de 20 ans de service, lors d’une soirée de remise de médailles tenue jeudi 18 avril à Sainte-Marguerite.

L’événement s’est tenu sous la présidence de Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec et était animée par Nancy Labbé, directrice générale de la MRC de la Nouvelle-Beauce animatrice de la soirée.

En plus des familles venues soutenir les pompiers récompensés, plusieurs élus étaient présents, notamment Luc Provençal, député de Beauce-Nord, Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie et préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce et des maires de plusieurs municipalités avoisinantes.

« C’est l’occasion de remercier des personnes d’exception, qui font un métier d’exception », a mentionné Gaétan Vachon. « Être pompier c’est d’abord faire preuve de courage et de sang froid sur le terrain, répondre à des appels d’urgences à toute heure du jour et de la nuit, affronter des scènes parfois éprouvantes, réconforter des gens paniqués, prendre part à des interventions dangereuses qui durent des heures, et ce, dans des températures extrêmes. Pas étonnant que ce métier soit si respecté. » Le préfet a également souligné les nombreux sacrifices que nécessite cet engagement, notamment auprès des familles.

Lors de cette cérémonie, un hommage surprise a été rendu à Gaétan Lacasse qui cumule 47 ans d’engagement et qui prendra sa retraite prochainement. Il est le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon. Ce soir-là, il a reçu un certificat honorifique de l’Assemblée nationale du Québec et un autre de la Chambre des communes.

Pompiers honorés

Plus de 20 ans de carrière

Patrice Audet - 22 ans d’engagement - Saint-Bernard

Cédric Fecteau - 22 ans d’engagement - Sainte-Marguerite

Nicolas Gagné - 21 ans d’engagement - Saint-Isidore

Michel Gagné - 21 ans d’engagement - Saint-Isidore

Yves Jacques - 24 ans d’engagement - Sainte-Marie

Pierre-Luc Langevin - 22 ans d’engagement (retraité) - Scott

Sébastien Leclerc - 22 ans d’engagement - Saint-Lambert-de-Lauzon

Benoit Lefebvre - 24 ans d’engagement - Saint-Bernard

André Lehoux - 24 ans d’engagement (retraité) - Saint-Elzéar

Steeve Marcoux - 23 ans d’engagement - Scott

Michel Marcoux - 24 ans d’engagement (retraité) - Saint-Elzéar

Éric Royer - 21 ans d’engagement - Saint-Isidore

Bruno Walsh - 25 ans d’engagement - Saint-Elzéar

Plus de 30 ans de carrière

Simon Bolduc - 32 ans d’engagement - Sainte-Marie

Larry Boutin - 34 ans d’engagement - Sainte-Marguerite

Éric Faucher - 35 ans d’engagement - Sainte-Marie

Serge Fecteau - 32 ans d’engagement - Sainte-Marie

Yvon Fortier - 32 ans d’engagement - Saint-Lambert-de-Lauzon

Robert Grenier - 33 ans d’engagement - Saint-Bernard puis Sainte-Marie

Marc Gagnon - 34 ans d’engagement - Sainte-Marguerite

Ghislain Jacques - 30 ans d'engagement - Scott

Donald Jacques - 32 ans d’engagement - Sainte-Marie

Denis Jacques - 32 ans d’engagement - Sainte-Marie

Nicolas Roy - 32 ans d’engagement - Sainte-Claire puis Scott

Claude Turcotte - 36 ans d’engagement - Saint-Elzéar

Nico Leclerc - 32 ans d’engagement - Sainte-Marie

Plus de 40 ans de carrière

Bernard Boulanger - 44 ans d’engagement - Sainte-Marie

Jean-Luc Lefebvre - 44 ans d'engagement - Saint-Bernard

Jean-Pierre Maheux - 41 ans d’engagement - Saint-Lambert-de-Lauzon

Sur l’avers de la médaille remise aux pompiers se trouve une feuille d’érable stylisée sur laquelle est gravée une bouche d’incendie avec des haches croisées. Au-dessus on voit une croix de Malte entourée de l’inscription « exemplary service, services distingués ». Sur le revers est gravé le chiffre royal. Elle est accrochée à un ruban comportant cinq bandes égales, deux dorées et trois rouges.

Notons qu’une barrette, portant une feuille d’érable stylisée, peut être décernée à un récipiendaire de la médaille pour chaque décennie supplémentaire passée dans un service d’incendie canadien.