La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 13 avril

Retour sur l'événement de l'éclipse solaire à Saint-Georges

Avec une foule estimé à plus de 10 000 personnes, seulement pour le site du Carrefour Saint-Georges, l'observation de l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 dans la capitale beauceronne restera longtemps gravée dans les mémoires de celles et ceux qui en ont été témoin.

Travailleurs étrangers temporaires: les entreprises de la Beauce dénoncent l'improvisation fédérale

Avec en tête le Conseil du patronat du Québec (CPQ), les acteurs du secteur municipal et du milieu des affaires de la Beauce ont uni leurs voix pour dénoncer les nouvelles exigences annoncées en février par Ottawa, entourant le recrutement des travailleurs étrangers temporaires (TET).

Dimanche 14 avril

Un 2e livre témoignage pour Annie Cadorette

Comment faire pour surmonter des épreuves quand notre corps et notre âme semblent brisés pour toujours? C’est ce que partage l’auteur Annie Cadorette dans son dernier livre qui vient de paraître, Résilience, Présence, Conscience.

Une cinquantaine de participants à la tournée sur le repreneuriat

L'arrêt à Saint-Georges de la toute première tournée panquébécoise sur le repreneuriat, a attiré quelque 50 participants, mercredi, au Georgeville.

Lundi 15 avril

Marie-Philip Poulin se lève et les Canadiennes sont championnes du monde

Le Beaucevilloise Marie-Philip Poulin a fait honneur à son surnom de « Captain Clutch » lors de la finale du Championnat du monde féminin de hockey à Utica, aux États-Unis. Celle qui n’avait pas trouvé le fond du filet depuis le début du tournoi a marqué deux buts importants dimanche, aidant son équipe à l’emporter 6-5 en prolongation face à leurs éternelles rivales américaines.

Ariane Desbiens remarquée au Salon national annuel des Photographes professionnels du Canada

Ariane Desbiens, photographe à Saint-Georges, a eu quatre images sélectionnées pour le Salon national annuel des Photographes professionnels du Canada (PPOC).

Les FÉEnoMÉnaLes participeront au Relais pour la vie en hommage à la Fée orange

En hommage à Mélanie Lachance, la Fée orange, l'équipe des FÉEnoMÉnaLes s'est engagée à participer au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

L'Escouade Canine MRC annonce l'arrivée d'une nouvelle directrice

L'Escouade Canine MRC a annoncé, ce lundi 15 avril, l'arrivée de Sarah Bonneville au poste de directrice générale, afin de donner un nouveau départ à l'organisation.

Ken Drouin et Karl Couture lancent Sirup, un sirop de table 100 % Beauceron

Originaire de la Beauce, Ken Drouin et Karl Couture ont récemment lancé, avec le groupe DJF, un nouveau sirop de table, reprenant les codes du traditionnel sirop d'érable.

Mardi 16 avril

Plus de 550 sportives participent au 11e Tournoi de hockey féminin St-Georges

Le 11e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, présenté par Manac et Canam, accueillera 45 équipes du 26 au 28 avril prochain, dans les arénas de Saint-Joseph-de-Beauce, Beauceville et Saint-Prosper.

Trois Beauceronnes accusées de mutilation, séquestration et menaces de mort

Kim Deblois, Kim Rancourt et Valérie Grenier ont fait face à plusieurs accusations, incluant blessures, mutilations et séquestrations, ce mardi 16 avril, au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Une Beauceronne brutalisée et violée au Mexique après avoir été droguée

La Mariveraine Cynthia Forgues a été droguée, battue et violée lors d'un voyage au Mexique, effectué en décembre dernier avec trois amies.

Mercredi 17 avril

Le CJE Beauce-Sud récompense le Garage Nicolas Paquet de Saint-Théophile

Le CJE Beauce-Sud a dévoilé, ce mardi 16 avril, le gagnant du concours « Le plus fort, c'est mon boss! » pour cette année 2024. C'est le garage Nicolas Paquet situé à Saint-Théophile qui a été récompensé pour son engagement dans la réussite éducative de ses employés étudiants.

Un budget «dépensier», estime le député fédéral Richard Lehoux

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, qualifie de «dépensier » le budget déposé hier par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

L'AFMRC fête ses 50 ans en lançant son premier festival

L'Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), qui célèbre cette année ses 50 ans, a annoncé, ce mercredi 17 avril, la tenue d'un premier « Happening Food Truck », à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Sainte-Marie: 18 cas de coqueluche à la polyvalente Benoît-Vachon

Plusieurs cas de coqueluches ont été répertoriés dernièrement en Chaudière-Appalaches, notamment à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie où il y a pour le moment 18 cas recensés, ce qui en fait l'éclosion la plus active.

Beauceville veut relocaliser sa bibliothèque municipale

La Ville de Beauceville songe à déménager la Bibliothèque Madeleine-Doyon dans l'édifice du 662, 9e avenue, qu'elle est en processus d'acquérir de l’entreprise Duvaltex, pour en faire un centre de services publics et communautaires, incluant l'hôtel de ville.

Emmy Fecteau reçoit deux nouvelles récompenses de l'Université Concordia

L'Université Concordia remettait des prix sportifs annuels, ce lundi 15 avril, lors d'une grande cérémonie en l'honneur de ses étudiants-athlètes. Emmy Fecteau, capitaine de l'équipe féminine de hockey des Stingers s'est vue remettre deux prix pour sa saison.

David Dallaire et Jamyson Goudreau de retour à la Polyvalente de Saint-Georges

La Fondation des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges avait invité les deux champions de la Beauce, David Dallaire et Jamyson Goudreau, ce mercredi 17 avril, pour un 5 à 7 autour de leurs trophées.

Jeudi 18 avril

Revtech Systèmes reçoit le prix Jeune Entreprise de l'année

C'est l'entreprise de robotique Revtech Systèmes, installée à Sainte-Marie, qui s'est vu décerner le Prix Jeune entreprise 2024, dans le cadre du 34e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est tenu à La cache à Maxime de Scott, hier soir, devant plus de 265 convives.

Incendie sur la 90e rue: le corps de l'adolescent a été retrouvé

Le corps du jeune adolescent qui manquait à l'appel a été retrouvé hier soir dans les décombres de la résidence rasée par les flammes au 6025, de la 90e rue à Saint-Georges, le 16 avril.

Gabriel Cliche honoré pour son implication bénévole au Festival Western de Saint-Victor

Gabriel Cliche, de Saint-Victor, a reçu le prix Claude-Masson, dans la catégorie Jeune bénévole, lors de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui se tenait mardi, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole.

Jeux du Québec : Marie-Philip Poulin et Joshua Roy appuient la candidature de Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a dévoilé, ce jeudi 18 avril, les deux sportifs qui prendront le rôle de porte-parole pour appuyer la candidature de la ville pour la finale des Jeux du Québec 2027.

Jonathan Roussel passera encore huit ans en détention

Coupable de nombreux crimes à caractère sexuel, Jonathan Roussel passera encore huit ans, trois mois et 13 jours en prison.

Un objectif de 10 000 spectateurs par soir

Les organisateurs du 2e Festival d'été de Saint-Georges espèrent faire espace comble pour chaque soirée des quatre jours de spectacles qui seront présentés du 17 au 20 juillet à l'Espace Carpe Diem.

Saint-Alfred: la réfection du ponceau du 1er Rang débutera en juin

Si tout se déroule normalement, la libre circulation devrait pouvoir reprendre sur le 1er rang à Saint-Alfred à la fin de cet été.

Fermeture définitive du bureau d’information touristique de Saint-Georges

Destination Beauce a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive de son bureau d’information touristique de Saint-Georges situé au 12 006, 1re Avenue à compter du 1er juillet prochain.

David Dallaire présente la Coupe Grey aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Après avoir fait le tour des établissements du secondaire, David Dallaire était au Cégep Beauce-Appalaches, ce jeudi 18 avril, afin de donner une conférence sur sa victoire en Coupe Grey, mais aussi sur son parcours avec l'équipe des Condors.

Vendredi 19 avril

Un partage signifiant de Jean Champagne sur son parcours entrepreneurial

C’est devant une salle comble de 385 convives que l'homme d'affaires retraité, Jean Champagne, a livré un partage senti et signifiant de son parcours entrepreneurial, à titre de conférencier invité du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB), qui s'est tenu hier soir au Centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

La gronde des agriculteurs du Québec s'empare de Sainte-Marie

L'Union des Producteurs Agricoles (UPA) de Chaudière-Appalaches avait lancé un appel aux agriculteurs de la région pour une manifestation qui a eu lieu ce vendredi 19 avril, à Sainte-Marie.

Média social québécois: la Nouvelle Place se met en place

Nouvelle Place, c’est le nom provisoire du projet de créer un média social québécois à but non lucratif, qui serait la nouvelle place publique numérique, et qui fait beaucoup jaser depuis que l’idée a été lancée dans Le Devoir en août 2023.

Le député Richard Lehoux confirmé comme candidat

L'actuel député de Beauce, Richard Lehoux, vient d'être confirmé comme candidat du Parti conservateur du Canada, en vue du prochain scrutin fédéral.

Jacob Flickinger porté à son dernier repos

C'est sur la musique de la cornemuse qu'un long cortège a précédé les funérailles du travailleur humanitaire Jacob Flickinger, célébrées cet après-midi en l'église de Saint-Georges.