L'Escouade Canine MRC conteste la suspension de son permis par le MAPAQ

Le comité organisateur de l’Exposition Saint-Prosper est fier d’être de retour pour une 53e édition cette année. Il invite toute la population à l’évènement qui se déroulera du 16 au 19 mai prochain au Centre Récréatif Desjardins. L’Exposition est un évènement rassembleur où plus de 40 exposants (artisans et commerçants) de la région et ...