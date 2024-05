Moisson Beauce fête ses 30 ans en lançant plusieurs activités

Moisson Beauce célèbre, cette année, son 30e anniversaire. En ce sens, l'organisme a annoncé, ce jeudi 16 mai, plusieurs activités avec notamment une formation intensive à l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) et le lancement d'une campagne de sensibilisation.

De plus, en septembre, une journée portes ouvertes est également prévue afin d’inviter la population à visiter ses installations.

Dans un premier temps, Moisson Beauce va offrir une formation offerte aux organismes accrédités de la banque alimentaire. Les différents acteurs pourront ainsi vire un séjour intensif de deix jours sur le thème du leadership et de l’authenticité.

Cette formation, entièrement subventionnée par le Fonds de relance des services communautaires de la Croix-Rouge Canadienne, a été spécialement conçue pour répondre aux besoins et enjeux des entrepreneurs sociaux, qui apportent une contribution significative au filet social de notre communauté.

« On vient de passer un séjour avec des gens incroyables. Un réseau qui travaille dans nos missions respectives. Il s’est vraiment tissé des liens. On aurait pu faire une douzaine de formations sur 2-3 ans, mais ce qu’on a vécu en 48 heures, il s’est créé une synergie qui va rester », a expliqué Cathy Fecteau, directrice générale du Bercail et de l’Assiettée Beauceronne de Saint-Georges.

« C’est enrichissant de voir qu’on a tous les mêmes défis communautaires et qu’on les voit tous de manière différente. Il y a des solutions, il faut juste être ouvert. Très belle formation ! », a ajouté Lynda Bouchard, directrice générale de l’organisme Frigos Pleins de Bellechasse.

« À ma grande surprise, c’est venu jouer sur toutes les sphères, autant personnelles que professionnelles. Ça m’a ébranlé. On pense qu’on se connait. J’ai appris sur moi. J’ai été dans l’abondance d’expertise, de sagesse et de bienveillance. Ça va faire de moi une meilleure leader », a aussi complété Valérie Bédard, coordonnatrice de l’organisme La Vigne de Thetford Mines.

Une grande campagne de sensibilisation

Dans le même temps, la banque alimentaire va lancer une grande tournée de sensibilisation avec un fourgon de 53 pieds. Ce dernier s'arrêtera dans plusieurs municipalités du territoire dans les prochains mois.

L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance du rôle de Moisson Beauce auprès des différents organismes desservis dans l’ensemble du territoire, reconnaître et remercier les collaborateurs qui contribuent à la lutte contre l’insécurité alimentaire, tout en soulignant les 30 ans de l’organisation.

Ce projet est réalisé grâce à la collaboration de Manac, qui prête le fourgon pour la durée de la tournée, de Madame Louise-Andrée Drouin, qui a fait la conception et le design, de Turbo Images, qui a fait la production et l’installation des graphiques et de CRS Express qui assurera le transport entre les différentes destinations.

Actuellement, le fourgon est situé sur le terrain vacant, près du Walmart de Saint-Georges. Il est possible de suivre les réseaux sociaux de l'organisme pour en savoir plus.