La Polyvalente Benoît-Vachon récompense plusieurs élèves

La Polyvalente Benoît-Vachon a récompensé plusieurs de ses élèves lors de la 48e édition du Gala Méritas, qui avait lieu ce mercredi 15 mai.

Des prix étaient remis pour des réussites au niveau scolaire pour les efforts soutenus et les bons résultats, au niveau des personnalités, concours, bourses et autres réalisations particulières.

Neuf élèves ont d'abord été récompensés avec le prix de « Réussite personnelle en éducation » de la Fondation du mérite scolaire de la Beauce-Etchemin. Ces prix soulignent le bon comportement, les efforts soutenus, l’implication dans la vie de l’école et le rendement scolaire.

Par ailleurs, Maxime Genesse, finissant en juin 2023, a reçu la médaille du Gouverneur général pour la meilleure moyenne générale de sa cohorte.

Laurianne Roy, élève au Tremplin et Laury Morin, élève de 5e secondaire, ont reçu la bourse CSSBE. Il s’agit d’une bourse d’une valeur de 500 $ remise à un élève qui se distingue par sa persévérance dans son parcours scolaire.

Charlotte Deblois a de son côté reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour s’être démarquée par son attitude positive et son rayonnement auprès de ses pairs par différentes implications.

Le Gala méritas était également le moment d’ajouter un récipiendaire au Mur-Mure de la Méchatigan. Les personnes choisies pour apparaître sur le Mur-Mure sont d’anciens élèves de la PBV qui, par leur travail et ou leur implication, représentent des modèles d’inspiration pour les élèves présents et futurs.

La nommée de cette année est Aline Carrier, finissante de 1976. Après ses études au conservatoire d'art dramatique de Québec en 1983, Aline Carrier a orienté toute sa vie autour du théâtre. Elle est retournée aux études en 2003 pour compléter un baccalauréat en mise en scène et a poursuivi avec détermination, jusqu'à terminer sa maîtrise en arts de la scène et de l'écran à l'Université Laval, en 2018.



Tout au long de son parcours, elle a partagé sa passion pour le théâtre et le français par la création, l’interprétation et la mise en scène, en plus d’enseigner jusqu’au niveau universitaire. Elle a également occupé le poste de directrice du programme en enseignement des arts de l’Université Laval.