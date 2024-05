Le Club Kiwanis Sainte-Marie et Luc Provençal présentent le « Cross Country Loufoque »

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, s’est associé au Club Kiwanis Sainte-Marie, pour une deuxième année, afin de présenter l’édition 2024 du « Cross Country Loufoque ».

Deux parcours amusants, pour petits et grands, seront aménagés pour l’occasion. Il y aura aussi des jeux gonflables, de l'animation, de la musique, des prix de présence, des hot-dogs, des breuvages et d'autres choses sur place. Tout est gratuit.

« Mon équipe et moi serons présents pour échanger avec vous et appuyer le Club Kiwanis Sainte-Marie », a mentionné Luc Provençal.

Cet événement se veut un moyen de financement pour le Club Kiwanis puisque les donations volontaires sur place lui reviendront entièrement.

Le Cross Country Loufoque aura lieu dans les sentiers du Parc Taschereau, le dimanche 26 mai dès 10 h 30. Notons que l'accueil et le départ se tiendront aux terrains de soccer accessibles via le boulevard Vachon Nord, derrière le restaurant Mary Rockets.

« Venez nombreux vous amuser en famille avec nous et en apprendre plus sur le Club Kiwanis Sainte-Marie », a souligné Brigitte Routhier, présidente.

Campagne virtuelle

En marge de cette activité, se tient aussi une campagne virtuelle de financement, via la plateforme « Zeffy », qui vise à soutenir les efforts de l’organisme auprès des élèves et familles des trois écoles primaires de Sainte-Marie; Maribel, l'Éveil et Monseigneur Feuiltault.