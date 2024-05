Québec accorde plus de 445 000 $ pour la lutte contre la violence conjugale

Le ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ont annoncé, ce mardi 21 mai, une nouvelle aide pour la lutte contre la violence conjugale.

Cette subvention, d'un montant de 445 493 $, a été accordé à l'organisme Carrefour Sécurité en violence conjugales pour la mise en place d'une cellule d'intervention rapide en Chaudière-Appalaches.

« Les cellules d’intervention rapide sont une solution innovante. Elles s’ajoutent au bouquet de mesures qu’on a mis en place pour lutter contre la violence conjugale. Grâce à la concertation qui s’opère, nous créons un solide filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants. Je suis fière que nous puissions pérenniser leur financement », a détaillé Martine Biron.

Pour information, les cellules d’intervention rapide sont des mécanismes de concertation entre plusieurs organismes communautaires et institutionnels qui permettent d’assurer un filet de sécurité autour des personnes victimes de violence conjugale, de leurs enfants, de leurs proches et de leur nouveau partenaire. Ces cellules visent principalement la prévention des homicides conjugaux.

Depuis 2019, c’est plus de 1,1 G $ que le gouvernement du Québec a consacré à la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale.

« Aucune forme violence ne doit être tolérée au sein de la nation québécoise. C’est pourquoi on continue à mettre en place des actions concrètes non seulement pour soutenir les victimes, mais également pour prévenir les gestes violents. Grâce à ce soutien, on donne plus de leviers au milieu pour assurer la sécurité des femmes et lutter contre les violences qu’elles subissent, notamment en contexte conjugal. Je tiens à féliciter ma collègue pour le travail accompli en ce sens », a complété Bernard Drainville.