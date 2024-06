Centraide verse 1,3 M$ à 20 organismes de la Beauce

Pour l'année 2024, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches verse un montant de 1 323 300 $ pour soutenir 20 organismes et projets communautaires en Beauce.

Il s'agit d'une augmentation de 38% par rapport aux sommes remises l'an dernier, a indiqué la présidente-directrice générale, Isabelle Genest, lors d'une conférence de presse tenue ce matin aux locaux de l'organisme Au Bercail de Saint-Georges.

Outre le Bercail, Alphare, l'Association bénévole Beauce-Sartigan, l'Association d'entraide communautaire La Fontaine, l'Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière, l'Association des personnes handicapées de la Chaudière, le Berceau, le Centre Ex-Equo, le Centre-Femmes de Beauce, le Club Parentaide Beauce-Centre, la Maison de la famille Beauce-Etchemins (La Grande Ourse), la Maison de la famille Nouvelle-Beauce (avec le centre de pédiatrie sociale en communauté), la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan, la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche, la Maison des jeunes l'Utopie, Moisson Beauce, Le Murmure groupe d'entraide, Parrainage Jeunesse, Partage au masculin et le Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon se partagent la contribution. Centraide s'engage auprès des groupes sur des ententes de trois ans.

Sans grande surprise, Mme Genest a rappelé que les besoins en soutien communautaire avaient augmenté à un «rythme déconcertant», alors que la pauvreté évolue et se manifeste sous de nouvelles formes.

En Beauce, la région fait face à une crise du logement importante, particulièrement à Saint-Georges et à Sainte-Marie, où pratiquement aucun appartement à une chambre n'est disponible alors que Moisson Beauce a observé une hausse des besoins alimentaires de 20% l'an dernier.

« Centraide n'est pas de passage, nous avons l'intention de demeurer un partenaire durable et un allié solide pour les organismes communautaires. Nous voulons construire à leurs côtés un avenir plus juste et une société plus forte », a conclu la p-dg.