Des citoyens de Beauce-Centre engagés dans la lutte contre les préjugés

Des citoyens de Beauce-Centre, accompagnés par la Table de Développement Social – GRAP, et les organismes locaux ont lancé, ce mercredi 28 mai, des travaux de sensibilisation dans la lutte aux préjugés.

Ces initiatives ont été réalisées grâce à une aide financière du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les projets, créés par des groupes de jeunes et d’adultes, incluent des vidéos de sensibilisation, une bande dessinée et un slam. Les vidéos mettent en lumière les témoignages de citoyens en situation de pauvreté et de vulnérabilité. La bande dessinée illustre les émotions et les effets des préjugés, tandis que le slam offre une poésie musicale sur les préjugés liés à la santé mentale.

« Les Alliances pour la solidarité permettent aux régions d’agir sur les enjeux sociaux qui leur sont propres. La Table de Développement Social – GRAP et les organismes de Beauce-Centre ont choisi de s’engager dans la lutte contre les préjugés. Il est essentiel de s’intéresser à l’exclusion sociale si nous souhaitons contribuer à l’intégration des personnes en situation de vulnérabilité. Je réitère donc mon soutien aux initiatives en la matière qui ont été proposées ici, en Beauce », a souligné Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.

« Il y a urgence d’agir! Nous souhaitons fortement que les réalisations présentées puissent sensibiliser la communauté aux conséquences des préjugés, des inégalités, de la pauvreté et de l’exclusion », a ajouté Valérie Lessard, agente de développement social à la TDS-GRAP-BC.

Ainsi, depuis mars 2022, des citoyens de la MRC Beauce-Centre participent à un comité dédié à la lutte contre les préjugés et l’exclusion sociale. Ils ont suivi des formations spécifiques pour développer les compétences nécessaires à la réalisation de ces projets.