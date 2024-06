Des jeunes encore à la recherche d'un foyer chaleureux

La Direction de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches recherche activement un foyer pour des jeunes qui sont sous son aile.

Le recrutement de nouvelles familles d’accueil est essentiel pour éviter que les enfants soient hébergés dans des milieux fermés, non adaptés à leur situation ou loin de leur communauté, activités, école et amis.

Ils sont à la recherche de couples, de petites et grandes familles, de personnes célibataires ou de jeunes professionnels prêts à héberger et ayant le profil pour prendre soin d’un enfant âgé de 0 et 17 ans. N’hésitez pas, faites comme Laura, Sylvain, Mélissa, Rachelle, Emie et les 303 familles en Chaudière-Appalaches et changez la vie d’un jeune.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à s’informer pour devenir famille d’accueil au cisssca.com/fa. L'organisation cherche 50 nouvelles places en hébergement pour nos enfants et nos adolescents, plus particulièrement dans le secteur de la Beauce.

Les familles d’accueil jouent un rôle significatif dans le développement des enfants. Les personnes qui choisissent ces responsabilités et cette carrière bénéficient d’un soutien et d’un accompagnement des intervenants, de formation et d’une rémunération.