Messe avec orchestre pop à Saint-Prosper

Des citoyens de Beauce-Centre, accompagnés par la Table de Développement Social – GRAP, et les organismes locaux ont lancé, ce mercredi 28 mai, des travaux de sensibilisation dans la lutte aux préjugés. Ces initiatives ont été réalisées grâce à une aide financière du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) et du ministère de l’Emploi et de ...