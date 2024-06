Voyage autour du monde avec AirWoodooli, Destination 737

Le Woodooliparc a dévoilé aujourd’hui sa toute nouvelle thématique: AirWoodooli, Destination 737.

Cette nouvelle attraction est centrée autour d’un véritable Boeing 737 et vise à faire voyager ses passagers autour du monde. C’est grâce à des casques de réalité virtuelle et à des sièges à mouvements synchronisés que les voyageurs seront transportés, à compter du 15 juin, jusqu’aux frontières de l’imaginaire.

« Dans un brouillard total sur son radar, un avion 737 a miraculeusement atterri sur un bout de terre éloigné où règne une ambiance ha-woo-ïenne, dans une réalité complètement décalée! Un coin de paradis qui procure à cet avion le pouvoir de transporter ses passagers dans d’autres pays, d’autres réalités et d’autres époques ». Tel est le synopsis de cette aventure.

La réalité virtuelle permettra aux participants de visiter entre autres la Tour Eiffel à Paris, le Grand Sphinx d’Égypte et l’Opéra de Sydney en Australie. Les installations extérieures, quant à elle, représentent un décor d’île paradisiaque avec une ambiance festive, des barques de détente, des feux de camp, des jeux de société géants, etc. Sur place, La Taqueria FoodTruck offrira un menu 100% mexicain.

Notons que l’accès autour de l’avion sera gratuit pour tous. Pour voyager à bord de AirWoodooli, il faudra se procurer un billet en sélectionnant à l’avance une heure de vol au woodooliparc.com.

Une technologie québécoise

L’entreprise a collaboré avec la marque québécoise Triotech, qui conçoit, développe et fabrique des attractions et des manèges pour l'industrie des loisirs et du divertissement partout dans le monde. En tout, 24 sièges et casques VR (réalité virtuelle) uniront leur technologie pour faire vivre le film Around the world de la compagnie Brogent.

À l'avenir, d'autres films seront disponibles pour s'adapter aux saisons.