«Atterrissage» réussi du Boeing 737 au Woodoliparc!

L'équipe de Vachon et Associés Notaires a annoncé, par voie de communiqué de presse, qu'elle se joignait à celle du cabinet d’avocats et notaires d’affaires Bernier Beaudry, qui regroupe des professionnels du droit des affaires, du litige civil et commercial et du droit notarial à Québec, Saint-Georges et Thetford. « Ensemble, nous offrirons ...