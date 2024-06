La Beauce amasse plus de 153 000 $ en soutien aux enfants atteints de cancer 

La grande campagne annuelle de la Beauce en soutien de Leucan s’est conclue le samedi 1er juin avec 153 263 $ amassés pour la cause.

Avec les résultats de cette 21e édition du Défi têtes rasées Leucan, la population de la grande région de la Beauce a remis plus de 3,6 millions de dollars à Leucan depuis la première édition dans la région.

Myriam Hug, chargée de projets au développement philanthropique à Leucan, a souligné l’importance de ces fonds pour la recherche clinique et les services offerts aux enfants et familles touchés par le cancer pédiatrique. « Grâce à l’engagement de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région, pour les accompagner dans cette difficile épreuve qu’est le cancer pédiatrique. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à plus de 82 %. Leucan a également mis sur pied un fonds des séquelles pour répondre à cette réalité que peuvent vivre les enfants atteints de cancer ».



Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.