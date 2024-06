Mandat renouvelé au CA des Fermières Saint-Georges

Les membres du Cercle de Fermières Saint-Georges (No 33) ont procédé à l’élection du conseil d’administration local pour l’année 2024-2025, lors de l’Assemblée générale annuelle, tenue le mercredi 5 juin, à la salle paroissiale de Saint-Georges.

En effet, les postes qui étaient en élection étaient ceux de la vice-présidente, de la secrétaire et de la conseillère no 2. Au terme de ce processus, Mireille Payet revient au poste de vice-présidente, Nicole Cadieux poursuit comme secrétaire et Chantal Guay, comme conseillère no 2.

L’année qui avait débutée sous le thème Fière de notre patrimoine, s’est achevée par des réalisations basées sur l’héritage des méthodes de travail.