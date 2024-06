Petits canards: pas de grande course mais maintien du tirage

La 13e Grande Course des Petits Canards n'aura finalement pas lieu, mais le tirage associé à l'événement sera effectué à la même date du 22 juin.

C'est ce qu'a annoncé par voie de communiqué de presse le Club de natation régional de Beauce (CNRB), qui organise l'activité annuellement afin de récolter des fonds pour le bon fonctionnement du club.

En effet, la Ville de Saint-Georges a indiqué, à la fin du mois de mai, que des travaux de stabilisation des berges sur la rive ouest de l’île Pozer allaient être entrepris en juin pour se poursuivre jusqu'à la fin juillet. Ce faisant, le barrage gonflable ne sera déployé qu'après la fin des travaux.

Malheureusement les organisateurs de la course ont su seulement à la fin mai que le barrage ne serait pas gonflé et qu’il n’y aurait pas assez d’eau dans la rivière pour tirer les 5000 canards à la flotte. Le peu de temps disponible avant l’évènement oblige le CNRB à faire un simple tirage des billets vendus.

Ce dernier aura donc lieu le samedi 22 juin, à 14 h, au même endroit où devait se dérouler la course, soit les Passerelles de l'Île Pozer à Saint-Georges. Des billets seront en vente sur place à compter de midi pour celles et ceux qui voudraient s'en procurer. Quelque 30 prix, d"'une valeur totale de 4 000 $ seront tirés pour l'occasion.

Le CNRB et la Grande Course des Petits Canards Meubles et Nous promettent un retour dans la rivière Chaudière l'an prochain, cette fois avec une vraie course!