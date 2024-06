Prudence pendant les journées de forte chaleur

Selon les prévisions météorologiques, des températures très chaudes sont attendues dans la région au cours des prochains jours, atteignant les seuils de vague de chaleur extrême.

Dans ce contexte, la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches souhaite informer la population des mesures à prendre pour prévenir les risques à la santé liés à la chaleur.

Hydratez-vous : buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif ou selon les recommandations de votre médecin. Limitez les boissons alcoolisées, caféinées ou sucrées.

Restez au frais : passez quelques heures par jour dans un endroit frais, idéalement climatisé. Rafraîchissez-vous aussi souvent que nécessaire en prenant une douche ou un bain frais ou avec des serviettes mouillées froides.

Prenez soin des plus vulnérables : informez-vous de l’état de santé des personnes vivant seules et des personnes plus vulnérables de votre entourage comme les personnes âgées, les personnes en perte d’autonomie ou celles atteintes de problèmes importants de santé mentale. Téléphonez ou visitez régulièrement ces personnes afin d’offrir, au besoin, votre aide pour bien appliquer les mesures de prévention recommandées.

Surveillez les enfants : ne laissez JAMAIS un bébé ou un enfant seul dans un véhicule, même pour quelques minutes seulement. Assurez-vous que les enfants boivent beaucoup d’eau tout au long de la journée (ou de lait pour les bébés allaités ou nourris au biberon).

Prenez des précautions au travail : si vous travaillez dans des conditions de chaleur, suivez les recommandations qui s’appliquent en milieu de travail. Renseignez-vous sur les autres mesures de prévention : hydratation, pauses, etc. Vous pouvez évaluer le niveau de risque à l'aide des outils proposés par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en Sécurité du travail (IRSST).

La chaleur peut entraîner plusieurs effets indésirables sur la santé, allant de la déshydratation jusqu’au coup de chaleur, qui peut être mortel. Tout le monde peut être affecté par la chaleur, mais certaines personnes sont plus vulnérables, notamment les personnes atteintes de maladie chronique ou de problèmes graves de santé mentale, les personnes vivant seules et isolées socialement, les personnes âgées, les enfants de moins de cinq ans et les personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre état de santé ou celui d’un proche, contactez Info-Santé au 8-1-1. Pour toute urgence (ex. : somnolence, perte de conscience, confusion, fièvre supérieure à 40oC), appelez le 9-1-1.