Café du Mille-Lieux: la campagne de financement rapporte près de 72 000$

Le CJE Beauce-Sud vient d’annoncer par voie de communiqué de presse, que la campagne de financement participatif du Café du Mille-Lieux, son projet d'économie sociale d'envergure dont les retombées profiteront à l'ensemble de la communauté beauceronne, a été atteint et même dépassé.

C'est une somme de 71 878 $, sur une durée de 90 jours, soit du 12 mars au 9 juin 2024, qui a été amassée. Un total de 184 contributrices et contributeurs ont appuyé cette initiative.

« Le fait d'avoir atteint et même dépassé notre objectif démontre de façon concrète l'intérêt de la communauté beauceronne envers le café et surtout la nécessité d'implanter celui-ci dans la région à court terme », a partagé Martin Beaulieu, directeur général du CJE Beauce-Sud.

L'objectif initial de la collecte était de 61 400 $. Cette somme a été doublée (122 800 $) par le Fonds Mille et UN pour la jeunesse, ce qui porte le résultat final à 133 278 $. Ces fonds seront utilisés pour l'acquisition des équipements et du mobilier nécessaires à la mise en branle de ce projet novateur.

Sis sur la première avenue à Saint-Georges, le café consistera en un lieu de rassemblement, de socialisation, de développement et de découverte, par et pour la communauté, où sera offert un menu tournant à faible coût visant la découverte culinaire et les saveurs du monde. Il sera aussi un lieu de travail novateur qui proposera à des participants faisant face à des défis d’employabilité ou personnels, de développer leurs compétences socioprofessionnelles dans un contexte de restauration, d’événements et de spectacles.

Échéancier prévisionnel

La mise sur pied du Café du Mille-Lieux s'échelonnera sur un an, son ouverture étant prévue pour le mois de mai 2025. La préparation des plans et devis se fera pendant l’été 2024.

En septembre prochain, les élèves du programme Techniques de design d'intérieur du Cégep Beauce-Appalaches auront comme mandat de proposer le design du café dans le cadre de leur cursus scolaire. La période d’appel d’offres et de soumissions aura ensuite lieu à l’automne, puis les travaux de construction débuteront à l’hiver 2024 et se termineront au printemps 2025.

Dons matériels ou en argent

Bien que la campagne de financement du Café du Mille-Lieux soit maintenant terminée, le CJE Beauce-Sud reçoit encore de généreux dons matériels et en argent de la part des membres de la collectivité. L’organisation souhaite d'ailleurs remercier chaleureusement tous ceux et celles qui se sont engagés et qui continuent de s'engager auprès d’elle dans le cadre de ce projet. «C'est toute une communauté qui appuie le Café du Mille-Lieux en ce moment», confie M. Beaulieu.

Notons que les particuliers et les entreprises qui aimeraient soutenir ce projet peuvent continuer de le faire en contactant le directeur général du CJE Beauce-Sud (418 228-9610, poste 107). Les dons monétaires ou d'équipements sont toujours les bienvenus. Les surplus amassés serviront notamment à couvrir les coûts liés aux imprévus qu'un tel projet de construction peut comporter.