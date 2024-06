MRC des Etchemins: pour une communauté inclusive et solidaire 

Une conférence participative a eu lieu le 20 juin au Manoir Lac-Etchemin, visant à favoriser l'intégration des nouveaux arrivants au sein des organisations et des municipalités de la MRC des Etchemins.

Intitulé La communication au-delà des différences, cet événement a rassemblé des membres de la communauté autour d'un thème crucial, soit l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants. Au-delà des discours habituels, les participants ont vécu une expérience immersive et enrichissante qui a transformé leur perception de la communication interculturelle.

Initié par la MRC des Etchemins et rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, cette rencontre très enrichissante a permis aux participants de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les personnes immigrées lors de leur arrivée dans la région.

Cette conférence avait non seulement pour but de renforcer les compétences en communication interculturelle, mais aussi d’approfondir l’empathie et la compréhension des parcours des nouveaux arrivants. La MRC des Etchemins est fière d’avoir pu offrir cette opportunité d'apprentissage et d'échange à la communauté, souvent en contact avec les nouveaux arrivants dès leur arrivée dans la région.

La conférence était animée par Suzie Yeo, fondatrice d’Autrement d’ici et consultante expérimentée depuis près de 20 ans. L'objectif visait à favoriser l'intégration des nouveaux arrivants au sein des organisations et des municipalités en développant des compétences en communication et en permettant aux participants de vivre le quotidien d'un nouvel arrivant à travers un jeu immersif.