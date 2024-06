Déménagements: le Tribunal accessible au téléphone les 30 juin et 1er juillet

Le parc de l’Hôpital de Saint-Georges a été inauguré ce jeudi afin de rendre hommage à tout le personnel de santé et d'offrir un espace de détente aux usagers et à leurs familles. On retrouve dans cet endroit des bancs, des tables et des jeux pour enfants. Des arbres seront aussi plantés pour créer des zones ombragées dans le parc. Ce projet ...