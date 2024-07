Les meilleurs conseils pour déménager avec des animaux domestiques

Déménager est stressant pour les êtres humains, mais la démarche peut être aussi très difficile pour les animaux domestiques de compagnie, comme les chiens et les chats.

Ils peuvent être facilement nerveux et tendus par une agitation inattendue dans leur maison ou par l’introduction d’un nouvel environnement.

Voici quelques conseils et solutions, proposés par Déménagement Canada, pour faciliter le déplacement des animaux domestiques.

1. Avoir une trousse de déménagement pour animaux de compagnie

Préparez une trousse à laquelle vous aurez facilement accès pendant le déménagement pour assurer un processus de déplacement confortable pour votre animal. Cela inclut des documents sains, de la nourriture, de l’eau, un jouet préféré et tout médicament que votre animal pourrait prendre.

2. Gardez vos animaux domestiques de l’action

Le processus a tendance à être très actif; vous pouvez avoir vous-même ou d’autres personnes à entrer et sortir constamment de la maison, envelopper, emballer et bien d’autres actes. Le meilleur moyen de garder votre animal au calme est de le placer dans un espace le moins bruyant possible.

Si votre animal de compagnie préfère les espaces ouverts, passez devant lui souvent pour lui rappeler que vous êtes toujours là. Personne n’aime être laissé pour compte!

3. Voyager avec votre animal de compagnie

Il est recommandé de voyager avec vos animaux de compagnie. Fixez-les dans un porteur ou un chenil, en fonction de la taille de votre animal.

4. Laisse-les s’ajuster

Il est préférable d’essayer de créer autant d’espace dans la nouvelle maison avant de les laisser entrer. Cela les empêchera de participer activement au processus d’emménagement, ce qui ressemblera au déménagement.

Assurez-vous qu’au moins une partie de la maison se présente comme calme pour que votre animal soit le moins stressé possible.

5. Contactez votre vétérinaire

Dites à votre vétérinaire si vous quittez la région. Il serait préférable de localiser un nouveau vétérinaire avant votre déménagement. Ainsi, s’il y a une urgence juste après le déménagement, vous et votre nouveau vétérinaire pouvez être préparés.

6. Mettre à jour leurs informations

Mettez à jour les étiquettes pour animaux et toute documentation supplémentaire que vous avez pour eux lorsque votre adresse personnelle est indiquée.